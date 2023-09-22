Фон дер Ляйен до конца года примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы ЕК

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью The Washington Post сообщила, что решение о том, будет ли она снова выдвигать кандидатуру на пост главы ЕК, она примет ближе к концу этого года.
"Я решу к концу года", - ответила фон дер Ляйен на вопрос о намерении выдвинуть свою кандидатуру на этот пост повторно.
На фоне слухов о том, что фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО, корреспондент издания также спросила, какую работу предпочла бы она: в Еврокомиссии или в НАТО.
"От всей души - я рождена в Европе. Мое первое ощущение дома связано с Европой, и я думаю, что оно определенно запечатлено в моей памяти, потому что мои родители были страстными европейцами", - заявила председатель ЕК.
Ранее издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден настаивает на назначении на пост генсека НАТО именно фон дер Ляйен.
"После того, как Белый дом отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании на эту должность, предпочтительным кандидатом для США является председатель Европейской комиссии", - говорилось в сообщении.
Лидеры НАТО этим летом не смогли достичь соглашения о преемнике нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Поэтому союзники договорились о продлении на год полномочий Столтенберга, он будет возглавлять Североатлантический блок до осени 2024 года. Именно в 2024 году истечет мандат нынешнего состава Еврокомиссии.
Азербайджан и ВБ обсудили индикативную программу инвестпроектов
Гаджиев заявил о создании условий для доставки МККК медикаментов, продовольствия и других грузов по Агдамской и Лачинской дорогам
Алиев отмечает важность определения проектов для дальнейшего сотрудничества Азербайджана и ВБ
«Русснефть» в I полугодии сократила добычу нефти на 3,8%
Brent подорожала до $93,54 за баррель
Chevron договорилась с профсоюзами о прекращении забастовки на СПГ-заводах в Австралии
Турпоток в Азербайджан за 8 месяцев вырос почти на треть
Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд - NRF
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС