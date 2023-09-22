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Фон дер Ляйен до конца года примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы ЕК

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью The Washington Post сообщила, что решение о том, будет ли она снова выдвигать кандидатуру на пост главы ЕК, она примет ближе к концу этого года.

"Я решу к концу года", - ответила фон дер Ляйен на вопрос о намерении выдвинуть свою кандидатуру на этот пост повторно.

На фоне слухов о том, что фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО, корреспондент издания также спросила, какую работу предпочла бы она: в Еврокомиссии или в НАТО.

"От всей души - я рождена в Европе. Мое первое ощущение дома связано с Европой, и я думаю, что оно определенно запечатлено в моей памяти, потому что мои родители были страстными европейцами", - заявила председатель ЕК.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден настаивает на назначении на пост генсека НАТО именно фон дер Ляйен.

"После того, как Белый дом отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании на эту должность, предпочтительным кандидатом для США является председатель Европейской комиссии", - говорилось в сообщении.

Лидеры НАТО этим летом не смогли достичь соглашения о преемнике нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Поэтому союзники договорились о продлении на год полномочий Столтенберга, он будет возглавлять Североатлантический блок до осени 2024 года. Именно в 2024 году истечет мандат нынешнего состава Еврокомиссии.

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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