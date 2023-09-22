«Русснефть» в I полугодии сократила добычу нефти на 3,8%

Добыча "Русснефти" в первом полугодии 2023 года составила 3,28 млн тонн, сообщается в отчете компании.
За аналогичный период 2022 года "Русснефть" добыла 3,41 млн тонн. Таким образом, показатель снизился на 3,8%.
Добыча природного газа составила 133 млн куб. м. (снижение на 13,6%), попутного нефтяного газа - 934 млн куб. м (снижение на 1%).
Наибольший объем добычи обеспечен Западносибирской группой - 2,642 млн т (снижение на 2,6%). На месторождениях Поволжской группы добыта 541 тыс. т нефти, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года; Центральносибирской группы - 96,7 тыс. т (снижение на 36,4%).
"Сокращение добычи в первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия 2022 года обусловлено остановками наименее рентабельного фонда скважин в рамках реализации антикризисных мероприятий, разработанных в условиях ухудшения макроэкономических показателей, и введением ограничения добычи нефти в РФ с марта 2023 года в рамках сделки ОПЕК+", - сообщается в отчете.
По итогам первого полугодия компания ввела 46 скважин (на 4,5% больше, чем годом ранее), 45 из которых - на месторождениях Западносибирской группы, еще одна - на месторождении Поволжской группы. "Увеличение объемов бурения относительно первого полугодия 2022 года связано с сокращением сроков строительства скважин", - поясняется в отчете.
Ранее президент компании Евгений Толочек сообщил, что "Русснефть" в 2023 году снизит добычу нефти примерно на 7%, до 6,4 млн тонн в рамках ограничений ОПЕК+. В 2022 году нефтедобыча "Русснефти" составила 6,9 млн тонн.
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