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Байден пообещал Зеленскому поставку Украине небольшого числа ракет ATACMS

Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине небольшое число ракет большой дальности ATACMS, сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Байден проинформировал Зеленского, что США передадут небольшое число ракет большой дальности", - информирует телеканал.

При этом собеседники NBC News не сообщили, когда именно США поставят ракеты, и когда Вашингтон об этом объявит.

В свою очередь неназванный представитель Конгресса сообщил телеканалу, что в администрации США все еще обсуждают, какой именно тип и сколько ракет отправить в Украину.

Байден провел встречу с Зеленским накануне в Вашингтоне.

Ранее в пятницу The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщила, что в администрации США близки к принятию решения о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами.

"Администрация Байдена близка к решению предоставить Украине версию ракет ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой", - информирует издание.

Ранее в сентябре CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Байден вскоре может принять решение о передаче Украине ATACMS. По данным собеседников телеканала, дискуссии об отправке ATACMS активизировались в последние недели. Они отметили, что Госдепартамент США и Пентагон рекомендуют Байдену пойти на этот шаг.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что не намерены направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS из-за их нехватки.

В июле власти США приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 100 странах. Позднее в июле в Пентагоне сообщили, что Украина уже их получила.

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Тэги: США, УКРАИНА, РАКЕТЫ, ПЛАНЫ


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