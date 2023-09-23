Рейтинг правящей коалиции ФРГ рухнул до исторического минимума

Рейтинг популярности текущей правящей коалиции Германии "Светофор" (Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг нового исторического минимума со времен выборов в 2021 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Как следует из опроса, если бы парламентские выборы в ФРГ состоялись в ближайшее воскресенье, правящую Социал-демократическую партию Олафа Шольца поддержали бы 17% избирателей.

Входящие в правящую коалицию представители "Зеленых" получили бы 14% голосов. Свободная демократическая партия получила бы поддержку в 6%, следует из статистических данных.

Общий рейтинг правящей коалиции ФРГ оказался на уровне 37%, следует из опроса.

"На сегодняшний день это означает: никаких шансов на продолжение правления "Светофора", - говорится в тексте.

В.Алиев