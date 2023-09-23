Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Я глубоко опечален известием о смерти Джорджо Наполитано, бывшего президента Итальянской Республики, выдающегося государственного деятеля.

Я высоко ценю большой вклад Джорджо Наполитано в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией и всегда вспоминаю встречи с ним с самыми лучшими впечатлениями.

Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубочайшие соболезнования вам, семье покойного и всему итальянскому народу", - говорится в послании.

В.Алиев