Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"Я глубоко опечален известием о смерти Джорджо Наполитано, бывшего президента Итальянской Республики, выдающегося государственного деятеля.
Я высоко ценю большой вклад Джорджо Наполитано в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией и всегда вспоминаю встречи с ним с самыми лучшими впечатлениями.
Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубочайшие соболезнования вам, семье покойного и всему итальянскому народу", - говорится в послании.
В.Алиев
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