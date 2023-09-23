Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

Внешняя политика 23.09.2023 15:05

Алиев выразил соболезнования президенту Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Я глубоко опечален известием о смерти Джорджо Наполитано, бывшего президента Итальянской Республики, выдающегося государственного деятеля.

Я высоко ценю большой вклад Джорджо Наполитано в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией и всегда вспоминаю встречи с ним с самыми лучшими впечатлениями.

Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубочайшие соболезнования вам, семье покойного и всему итальянскому народу", - говорится в послании.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Алиев: Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии Баку и Рим обсудили перспективы сотрудничества между ВМС двух стран Главы ВМС Азербайджана и Италии провели встречу в рамках выставки "Seafuture 2023" Италия в 2022 году потратила 13,253 млрд евро на закупку газа из Азербайджана Алиев уверен в успешном взаимодействии с новым правительством Италии Италия в 2022г получит по TAP до 10 млрд кубометров газа из Азербайджана Командующий ВМС Азербайджана отправился в Италию Алиев подписал распоряжение о создании Центра культуры при посольстве Азербайджана в Риме Здание Итало-азербайджанского университета в Баку построят до конца 2024 года

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az