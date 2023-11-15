Глава АЖД обсудил с делегацией из Италии участие итальянских компаний в ж/д проектах в Азербайджане

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов обсудил с делегацией из Италии, возглавляемой послом этой страны в Баку Клаудио Таффури, возможность участия итальянских компаний в железнодорожных проектах в Азербайджане, сообщили в АЖД.
Там отметили, что в ходе встречи была проведена презентация различной техники и систем, производимых компаниями, входящими в итальянский консорциум ITALRAIL.
"На встрече была обсуждена возможность участия итальянских компаний в железнодорожных проектах, реализуемых в нашей стране", - добавили в ведомстве.
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