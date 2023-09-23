В Белом доме обсуждают поставку крупной партии оружия Вьетнаму

Белый дом ведет переговоры о возможной поставке Вьетнаму крупной партии оружия и истребителей, сообщает Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

Сообщается, что сделка может быть заключена в течение 2024 года, что завершит очередной этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем.

По словам чиновников, пока обсуждение сделки находится на ранней стадии, ее детали прорабатываются. При этом они не исключают, что поставка может не состояться.

Официальные лица отмечают, что в последнем месяце передача вооружений является одной из основных тем переговоров высокопоставленных вьетнамских и американских лиц, состоявшихся в Ханое, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Другой источник сообщил, что Белый дом намерен предложить Вьетнаму выгодные финансовые условия для закупки дорогостоящего оружия, чтобы "снизить зависимость Ханоя" от бюджетных российских вооружений.

По данным агентства, в настоящее время Россия обеспечивает до 80% поставок вооружений во Вьетнам.

В.Алиев