Около трех тыс. населенных пунктов Украины находятся во временной оккупации

Во временной оккупации находятся 2 804 населенных пункта Украины, которые расположены на территории 144 территориальных громад, заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отвечая на запрос Школы политической аналитики НаУКМА.

«Сейчас в оккупации находятся 2 804 населенных пункта в 144 территориальных громадах, которые были захвачены после 24.02.2022", - сказано в сообщении.

Помимо этого, по данным ведомства, с начала полномасштабных военных действий со стороны украинских военных деоккупировано 687 населенных пунктов в 87 территориальных громадах.

В то же время у Министерства пока отсутствуют статистические данные по количеству лиц, находящихся на временно оккупированной территории.