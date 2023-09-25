Пакистан планирует обсудить с РФ долгосрочное соглашение на поставку нефти

Пакистан планирует в октябре провести переговоры с Россией о долгосрочном соглашении на поставку нефти, поскольку страна стремится диверсифицировать источники поставок сырья и справиться с высокими ценами на нефтепродукты.

Делегация высокого уровня Пакистана, возглавляемая министром энергетики Мухаммедом Али, примет участие в Российской энергетической неделе с 10 по 12 октября и встретится с российскими должностными лицами для обсуждения энергетического сотрудничества, пишет The News со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе визита планируется также затронуть вопросы, связанные с поставками СПГ и газопроводом Север-Юг.

Стороны впервые встретятся по энергетической повестке после того, как первая партия российской нефти прибыла в Пакистан в июне этого года, после чего поставки были остановлены, отмечает газета. "За последние два с половиной месяца не было размещено ни одного нового заказа на импорт российской нефти, так как местные нефтеперерабатывающие заводы не проявили интереса к Urals", - сообщили источники The News.

Первая партия российской нефти, импортированная Pakistan Refinery Limited (PRL), не повлияла на снижение цен для конечных потребителей в стране, однако ее покупка является экономически эффективной, и эффект может быть ощутим при поставках на регулярной основе.

Пакистан импортирует около 70 млн баррелей нефти в год (около 10 млн т) и мог бы покрывать за счет российской нефти более трети в общем объеме импортируемой нефти.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году поставки нефти в Пакистан осуществлялись из Саудовской Аравии (50,6%), ОАЭ (41,3%). Все импортные поставки нефти осуществляются через терминалы Fatco в порту Касим и Keamari в порту Карачи. Отсюда нефть трубопроводным транспортом поставляется на НПЗ Пакистана.