Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8102 RUR   0.0176 GBR   2.0812 TRY   0.0626

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 90.03 +0.40 Brent 93.27 -0.03

25.09.2023 09:31

Тариф «Ерлим+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!

Для абонентов, желающих подключиться к "Nar" в регионах Азербайджана, первоначальная абонентская плата за тарифный план "Ерлим+" теперь составляет всего 2 AZN! Подключившись к тарифу "Ерлим+", абоненты, проживающие в регионах, могут разговаривать со всей страной всего за 5 копеек в минуту.

В рамках тарифа "Ерлим+" абонентам предлагается 100 минут разговоров внутри страны, 300 МБ интернет-данных и бесплатного обмена сообщениями "WhatsApp" в качестве бонуса. Абонентам в регионах предоставляется скидка 50% на абонентскую плату за первый месяц при подключении нового номера "Nar" на тарифе "Ерлим+".

Обращаем ваше внимание, что стандартная абонентская плата тарифа составляет 4 AZN в месяц. Расчет суммы за минуту разговора производится только после окончания минутных бонусов тарифа. Более подробную информацию о тарифном плане "Ерлим+" можно получить на сайте: nar.az/yerlim-plus/

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az