Тариф «Ерлим+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!

Для абонентов, желающих подключиться к "Nar" в регионах Азербайджана, первоначальная абонентская плата за тарифный план "Ерлим+" теперь составляет всего 2 AZN! Подключившись к тарифу "Ерлим+", абоненты, проживающие в регионах, могут разговаривать со всей страной всего за 5 копеек в минуту.
В рамках тарифа "Ерлим+" абонентам предлагается 100 минут разговоров внутри страны, 300 МБ интернет-данных и бесплатного обмена сообщениями "WhatsApp" в качестве бонуса. Абонентам в регионах предоставляется скидка 50% на абонентскую плату за первый месяц при подключении нового номера "Nar" на тарифе "Ерлим+".
Обращаем ваше внимание, что стандартная абонентская плата тарифа составляет 4 AZN в месяц. Расчет суммы за минуту разговора производится только после окончания минутных бонусов тарифа. Более подробную информацию о тарифном плане "Ерлим+" можно получить на сайте: nar.az/yerlim-plus/
В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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