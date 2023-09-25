СГБ Азербайджана задержало лиц, причастных к теракту в Карабахе, в котором погибли 6 человек

Лица, подозреваемые в совершении террористического акта 19 сентября 2023 года в районе села Тагаверд Ходжавендского района, при котором погибли 6 человек, были разоружены и задержаны при проведении 20 сентября антитеррористических мер в Карабахском регионе страны, сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.
Как сообщалось ранее, четверо сотрудников МВД Азербайджана и еще двое гражданских погибли 19 сентября в Карабахском экономическом районе в результате подрыва на минах, установленных армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ).
В частности, транспортное средства марки "КАМАЗ" с сотрудниками МВД Азербайджана примерно в 04:30 в районе села Тагаверд Ходжавендского района, где строится тоннель, подорвался на мине, заложенной диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований, действовавших в месте временного расположения миротворцев.
По факту Главное следственное управление СГБ Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм со стороны организованной группировки с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (убийство двух и более лиц организованной группировкой, общеопасным способом, повторное, в связи с терроризмом, с намерением национальной вражды), 228.3 (неоднократное незаконное приобретение, хранение, перевозка и перемещение организованной группировкой огнестрельного оружия, его комплектов, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) УК Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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