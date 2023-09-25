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Бизнес и законодательство 25.09.2023 21:07

Goodyear меняет модель работы в АТР, сократит 700 рабочих мест в регионе

Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. меняет модель работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), чтобы улучшить рентабельность операций в Австралии и Новой Зеландии.

Компания откажется от прямых продаж в регионе и перейдет к работе с посредниками, говорится в документах, направленных ею Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В результате Goodyear сократит порядка 700 рабочих мест и закроет 9 товарных складов. Кроме того, компания продаст либо закроет порядка 100 розничных точек, отмечается в сообщении.

Goodyear планирует завершить реорганизацию бизнеса в регионе к концу 2024 года и оценивает потенциальные расходы, связанные с этим, в $55-65 млн до уплаты налогов. Компания спишет порядка $20 млн в третьем квартале 2023 года и около $5 млн в четвертом квартале, а остальная часть расходов придется на 2024 год.

Как ожидается, в результате принимаемых мер операционная прибыль Goodyear в АТР увеличится на $50-55 млн в 2025 году, главным образом, благодаря сокращению административных и общих расходов, а также издержек, связанных с продажами.

Объявленные меры являются частью более масштабного плана оптимизации бизнеса с целью улучшения конкурентных позиций компании и стимулирования роста, говорится в сообщении Goodyear. Этот план компания планирует обнародовать в четвертом квартале.

Акции Goodyear подешевели на 1,1% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 21,6%.

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Тэги: АЗИЯ, ШИНЫ, GOODYEAR, РЕОРГАНИЗАЦИЯ

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