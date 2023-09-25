Канадский профсоюз автопрома утвердил новое трудовое соглашение с Ford

Канадский профсоюз работников автомобильной промышленности Unifor в воскресенье утвердил новое трудовое соглашение с Ford Motor Co., что позволило американской компании избежать забастовки на ее предприятии.
Новое соглашение предусматривает повышение базовой почасовой оплаты труда работников, занятых на производстве, почти на 20% в течение трех лет, а для сотрудников сферы продаж - более чем на 25%, сообщает Market Watch со ссылкой на заявление Unifor.
Кроме того, в соглашении предусмотрен бонус в размере $10 тыс. для постоянных работников и механизм корректировки зарплат с поправкой на инфляцию.
Ford заявила, что заключенное с Unifor соглашение предусматривает 15%-е повышение зарплат за три года. Однако в профсоюзе отмечают, что в данных, приведенных автопроизводителем, не учитывается, в частности, накопительный эффект ежегодной корректировки зарплат.
Членами профсоюза Unifor являются порядка 5,6 тыс. сотрудников Ford в Канаде.
Соглашение с канадским профсоюзом создает прецедент, который может сыграть роль в урегулировании трудового спора работников автопрома с американскими производителями в США, отмечает Market Watch.
В минувшую пятницу профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) расширил забастовку на предприятиях General Motors (GM) и Stellantis. В частности, к начатой 15 сентября забастовке присоединились работники 38 распределительных центров двух компаний в 20 штатах США.
При этом UAW не стал распространять забастовку на дополнительные предприятия Ford, отметив, что "значительно продвинулся" в переговорах с этой компанией.
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