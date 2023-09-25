UPS разработала ПО на основе ИИ для борьбы с кражами посылок

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки, американская United Parcel Service (UPS), разработала программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта, которое помогает предотвратить кражи посылок при доставке в отсутствие получателя, сообщает CNBC.

Специальное ПО под названием DeliveryDefense использует данные об отправлениях за последние два года, включая сведения о случаях хищения посылок по каждому конкретному адресу, а также алгоритмы машинного обучения для присвоения тому или иному адресу доставки специального балла по шкале от 1 до 1000.

Чем ниже итоговый балл, тем выше вероятность, что оставленная на крыльце посылка будет похищена. В этом случае получателю будет рекомендовано забрать ее самостоятельно в одной из торговых точек ритейлера-отправителя или в пункте самовывоза UPS.

"Благодаря заблаговременному выявлению и решению потенциальных проблем данные DeliveryDefense повышают уверенность в успешной доставке", - заявил президент UPS Capital Марк Робинсон.

Кража отправлений стала серьезной проблемой для жителей США: по данным исследования Security.org, в 2022 году 49 млн американцев лишились таким образом как минимум одной посылки за последние 12 месяцев. При этом медианная стоимость украденных товаров составила $50, а совокупный ущерб получателей достиг $2,4 млрд.

С годами число похищенных посылок только растет: так, в 2021 году этот показатель находился на отметке в 210 млн штук, а уже в 2022 году вырос до 260 млн, говорится в отчете SafeWise.

Стоимость бумаг UPS слабо меняется в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года акции компании потеряли в цене 11,5%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 12,5%.