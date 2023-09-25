В Баку раскритиковали Макрона за заявление о ситуации на Южном Кавказе

Спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за заявление о ситуации на Южном Кавказе.

«24 сентября президент Франции в интервью французским каналам TF1 и France 2 в очередной раз продемонстрировал позицию, искажающую текущую ситуацию на Южном Кавказе, что является ярким примером двойных стандартов и навязанных им предубеждений», - заявил в понедельник Гаджизаде.

Гаджизаде, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан», назвал опасным и неприемлемым то, что «Франция, ложно позиционирующая себя защитником прав человека и международного права, поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, своей геополитической конкуренцией и колониальной политикой, основанной на «ориентализме», пытается навязать неоколониалистский гнусный опыт в регионе Южного Кавказа, преувеличивает христианский фактор в армяно-азербайджанском вопросе».

«Мы хотим еще раз напомнить французской стороне, что операция Азербайджана по прекращению 30-летней оккупации Армении на наших суверенных территориях, с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана является нашим легитимным правом, закрепленным международным правом», - подчеркнул представитель азербайджанского министерства.

Он продолжил, что «в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября против армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана (в Карабахском регионе – ИФ), были соблюдены все нормы международного гуманитарного права, что подтверждено международными организациями, в том числе Международным комитетом Красного Креста (МККК)».

«Даже премьер-министр Армении (Никол Пашинян – ИФ) заявил, что утверждения о том, что Азербайджан брал на прицел гражданское население, не соответствует действительности», - отметил представитель МИД.

Спикер внешнеполитического ведомства счел недопустимой попытку Парижа, «не придающего никакого значения правам человека в рамках своей колониальной политики», «преподать урок Азербайджану, на территории которого благополучно проживают многие народы и этнические меньшинства».

«Франция, которая до сих пор не давала никаких комментариев по поводу прав азербайджанцев, чьи права были нарушены в течение почти 30 лет, которые были вытеснены со своих территорий и подверглись массовым убийствам, теперь заявляет, что защищает права армян, свидетельствует о ложном намерении французской стороны», - считает Гаджизаде.

Он добавил, что, помимо вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и разоружения армянских вооруженных формирований, Баку «осуществляет работу по оказанию помощи армянским жителям Карабаха и их реинтеграции в азербайджанское общество».

«Учитывая сказанное, еще раз заявляем, что усилия Франции в регионе, не служащие миру и направленные на то, чтобы внести смуту, не принесут никаких результатов», - подчеркнул Гаджизаде.

Р.Керимов