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Транспорт и связь 25.09.2023 15:30

AzInTelecom направит около 6 млн манатов на закупку системы хранения данных

ООО «AzInTelecom» министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана направит около 6 млн манатов на закупку системы хранения данных в рамках проекта «Государственное облако».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок для выполнения данных работ AzInTelecom выбрал ООО «Infinitech».

Стоимость контракта – 5 млн 962,722 тыс. манатов.

По условиям, все работы должны быть выполнены в течение 30 дней после подписания контракта.

ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZINTELECOM, ДАННЫЕ, ХРАНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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