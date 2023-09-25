AzInTelecom направит около 6 млн манатов на закупку системы хранения данных

ООО «AzInTelecom» министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана направит около 6 млн манатов на закупку системы хранения данных в рамках проекта «Государственное облако».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок для выполнения данных работ AzInTelecom выбрал ООО «Infinitech».

Стоимость контракта – 5 млн 962,722 тыс. манатов.

По условиям, все работы должны быть выполнены в течение 30 дней после подписания контракта.

ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.

Б.Рустамбеков