Федеральное управление железных дорог США выделит $1,4 млрд на ремонт и модернизацию путей

Федеральное управление железных дорог США (FRA) направит грант в $1,4 млрд на ремонт и модернизацию путей для повышения безопасности и увеличения пропускной способности пассажирских и грузовых перевозок, сообщает The Wall Street Journal.
В FAR изучили 234 заявки на общую сумму $6,1 млрд и отобрали 70 проектов в 35 штатах, которые получат финансирование в рамках федерального гранта. Помимо безопасности и пропускной способности путей, в качестве критерия отбора также выступал потенциальный вклад заявки в развитие экономики страны в случае ее одобрения.
Комментируя выделение средств на совершенствование железнодорожной сети, министр транспорта США Пит Буттиджич обратил внимание на участившиеся крушения грузовых поездов, блокирование переездов длинными составами, а также слабое развитие междугородных пассажирских перевозок. По словам министра, эти проблемы отчасти обусловлены недостаточностью средств, инвестируемых в железнодорожную инфраструктуру.
Дискуссия о необходимости использования ресурсов федерального бюджета для таких инвестиций продолжается в стране на протяжении многих лет. Некоторые сенаторы выступает против государственной поддержки, отмечая, что крупнейшие частные операторы перевозок, которым принадлежат железнодорожные пути, и без того получают миллиардные прибыли.
Компании, в свою очередь, настаивают на необходимости субсидий в связи с тем, что они оказывают важные для государства транспортные услуги, в том числе перевозку опасных грузов, и несут значительные расходы, связанные с обеспечением безопасности. По оценке Ассоциации американских железных дорог (AAR), ежегодные затраты грузовых операторов на обслуживание сетей превышают $23 млрд.
В рамках анонсированного гранта частные компании, занимающиеся перевозкой грузов, получат более $600 млн из общей суммы в $1,34 млрд, однако они должны будут доказать наличие собственных инвестиций в представленных на рассмотрение FAR заявках.
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