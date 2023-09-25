Nissan планирует отказаться от продажи в Европе неэлектрических машин к 2030 г.

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. намерен к 2030 году полностью прекратить продажу в Европе неэлектрических автомобилей, заменив их на электрокары и гибриды, сообщает Financial Times.

При этом с настоящего момента все новые модели машин, которые планируется продавать в регионе, будут оснащены исключительно электрическим двигателем либо электромотором в сочетании с ДВС.

"Теперь пути назад нет", - заявил генеральный директор Nissan Макото Учида, добавив, что компания считает это правильным решением как для бизнеса и клиентов, так и для планеты в целом.

Ранее производитель анонсировал цель по наращиванию доли электрокаров и гибридов в европейских продажах до 98% к апрелю 2027 года.

В текущем году автоконцерн также повысил целевые показатели по производству экологичных машин: к 2030 году модельный ряд компании должен пополниться 19 новыми автомобилями такого типа.

Nissan - не единственный автопроизводитель, планирующий сосредоточиться на продаже автомобилей с электрическим двигателем. Так, французский концерн Renault, шведская компания Volvo Car, а также европейские подразделения Ford Motor (SPB: F) и Stellantis собираются достичь полной электрификации продуктовой линейки к концу этого десятилетия.

Акции Nissan прибавили в цене 0,7% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 65,6%, в то время как индекс Nikkei 225 за тот же период вырос на 25,2%.