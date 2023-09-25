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Оборона 25.09.2023 22:02

В Нахчыване открылся комплекс Минобороны Азербайджана по ремонту различных видов тяжелой военной техники

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-производственного военного комплекса в Нахчыванской Автономной Республике.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал глав двух государств о том, что военный комплекс состоит из одного центра, 8 ремонтных предприятий и 10 участков. Здесь установлено более 300 единиц оборудования для ремонта и восстановления различных видов техники.

В частности, военный комплекс осуществляет ремонт и модернизацию различных типов танков, боевых бронированных машин и транспортеров, артиллерийских установок и систем, средств ПВО, огнестрельного оружия, инженерной техники, средств связи, оптических приборов, а также ремонт и стендовые испытания различных типов двигателей внутреннего сгорания. При этом, комплекс имеет возможность осуществлять замену и проверку деталей и оборудования на всех указанных транспортных средствах.

В парке бронетехники и автомобилей воинской части построены пост технического надзора, здания пунктов технического обслуживания и ремонта, 4 склада общей вместимостью техники 284 места, станции заправки, мойки и ежедневного технического обслуживания.

"Нахчыванский центральный учебно-тренинговый участок" состоит из тактико-спортивных площадок и стрелкового, артиллерийского, инженерного, разведывательного, связного, химического и охранного городков. В состав комплекса также входит прекрасно оборудованный спортивный городок.

Н.Аббасова

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Тэги: НАХЧЫВАН, МИНОБОРОНЫ, КОМПЛЕКС


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