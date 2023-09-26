Air Canada заказала у Boeing 18 самолетов Dreamliner

Air Canada заказала 18 самолетов модели 787-10 Dreamliner у Boeing Co., сообщается в пресс-релизе канадской авиакомпании.
Поставки лайнеров, как ожидается, начнутся в четвертом квартале 2025 года и завершатся в первом квартале 2027 года. Они будут использоваться для замены старых менее эффективных широкофюзеляжных самолетов, которые в настоящее время находятся в парке Air Canada.
Соглашение также включает опцион на покупку еще 12 самолетов 787-10. Финансовые условия сделки не раскрываются.
Air Canada в настоящее время эксплуатирует 30 самолетов Boeing 787-9 и восемь 787-8 Dreamliner. Еще два самолета 787-9 запланированы к поставке в рамках предыдущего заказа.
Модель Boeing 787-10 является самой крупной в семействе Dreamliner и может перевозить более 330 пассажиров в зависимости от расположения сидений.
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