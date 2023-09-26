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Транспорт и связь 26.09.2023 03:07

Air Canada заказала у Boeing 18 самолетов Dreamliner

Air Canada заказала 18 самолетов модели 787-10 Dreamliner у Boeing Co., сообщается в пресс-релизе канадской авиакомпании.

Поставки лайнеров, как ожидается, начнутся в четвертом квартале 2025 года и завершатся в первом квартале 2027 года. Они будут использоваться для замены старых менее эффективных широкофюзеляжных самолетов, которые в настоящее время находятся в парке Air Canada.

Соглашение также включает опцион на покупку еще 12 самолетов 787-10. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Air Canada в настоящее время эксплуатирует 30 самолетов Boeing 787-9 и восемь 787-8 Dreamliner. Еще два самолета 787-9 запланированы к поставке в рамках предыдущего заказа.

Модель Boeing 787-10 является самой крупной в семействе Dreamliner и может перевозить более 330 пассажиров в зависимости от расположения сидений.

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Тэги: КАНАДА, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ЗАКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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