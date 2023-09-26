Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8006 RUR   0.0177 GBR   2.0751 TRY   0.0625

Цена на нефть

25.09 $/bbl +/- WTI 89.68 -0.35 Brent 91.88 -0.08

Финансы 26.09.2023 11:25

Приостановка работы правительства США негативно отразится на кредитном рейтинге страны - Moody`s

Возможная в этом месяце приостановка работы правительства США в связи с отсутствием финансирования ("шатдаун") негативно отразится на кредитном рейтинге страны, заявило рейтинговое агентство Moody`s.

По мнению Moody`s, приостановка подчеркнет институционально-управленческую слабость Штатов в сравнении с другими государствами с рейтингом "AAA", о которой агентство говорило в последние годы.

Вместе с тем "шатдаун", если он произойдет, наверняка будет кратковременным и вряд ли скажется на выплатах по суверенным долговым обязательствам, приводит мнение агентства газета Financial Times.

Moody`s - последнее из тройки ведущих рейтинговых агентств, сохранившее рейтинг США на уровне "AAA".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, MOODYS, ШАТДАУН, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Moody`s может снизить рейтинги 6 крупных банков США Победа Трампа на выборах президента США угрожает экономике страны - Moody`s

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az