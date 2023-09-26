Приостановка работы правительства США негативно отразится на кредитном рейтинге страны - Moody`s

Возможная в этом месяце приостановка работы правительства США в связи с отсутствием финансирования ("шатдаун") негативно отразится на кредитном рейтинге страны, заявило рейтинговое агентство Moody`s.
По мнению Moody`s, приостановка подчеркнет институционально-управленческую слабость Штатов в сравнении с другими государствами с рейтингом "AAA", о которой агентство говорило в последние годы.
Вместе с тем "шатдаун", если он произойдет, наверняка будет кратковременным и вряд ли скажется на выплатах по суверенным долговым обязательствам, приводит мнение агентства газета Financial Times.
Moody`s - последнее из тройки ведущих рейтинговых агентств, сохранившее рейтинг США на уровне "AAA".
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