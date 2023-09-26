56 человек задержаны на акциях протеста в Ереване за сутки

Более 55 человек задержаны во вторник на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

"Задержано 56 человек", - сказали "Интерфаксу" в полиции республики.

Оппозиция Армении с утра во вторник вновь начала блокировать некоторые улицы в центре Еревана. После задержания участников митинги прекратились.

В полиции сообщили, что закрытых улиц в Ереване нет.