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Происшествия 26.09.2023 11:42

Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 человек в школе в Сабирабадском районе

Прокуратура приступила к проверке по факту отравления 12 человек в средней школе на территории Сабирабадского района страны, сообщили во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.

"В Сабирабадской районной прокуратуре проводится разбирательство по факту отравления 12 человек - 11 учеников и 1 учителя - в средней школе в селе Ахтачи Муган Сабирабадского района", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что из -за отравления в Сабирабадскую ЦРБ обратились 12 человек - 11 учеников и учитель. По предварительным данным, они отравились едой во время празднования в школе дня рождения одного из учеников.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой, сообщили в Генпрокуратуре.

Р.Керимов

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ШКОЛА, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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