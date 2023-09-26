Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 человек в школе в Сабирабадском районе

Прокуратура приступила к проверке по факту отравления 12 человек в средней школе на территории Сабирабадского района страны, сообщили во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.

"В Сабирабадской районной прокуратуре проводится разбирательство по факту отравления 12 человек - 11 учеников и 1 учителя - в средней школе в селе Ахтачи Муган Сабирабадского района", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что из -за отравления в Сабирабадскую ЦРБ обратились 12 человек - 11 учеников и учитель. По предварительным данным, они отравились едой во время празднования в школе дня рождения одного из учеников.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой, сообщили в Генпрокуратуре.

Р.Керимов