В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

Более 3,7 тыс. военных и свыше 170 единиц техники приняли участие в параде, который состоялся во вторник в Сеуле - впервые за 10 лет, сообщает "Рёнхап".
"Это первый подобный парад с 2013 года, прошедший в то время, как Сеул активизировал укрепление своего военного потенциала - на фоне продолжающихся попыток Пхеньяна развивать технологии ядерного и прочего оружия массового поражения", - отмечает агентство.
На параде, приуроченном ко Дню вооруженных сил Южной Кореи, демонстрировали танки K2 и БПЛА, провезли ракеты Hyunmoo, беспилотные подводные аппараты, а также пока находящиеся в стадии разработки зенитные ракеты, которые должны будут перехватывать баллистические ракеты на высоте 50 - 60 км.
Однако из-за дождливой погоды военные отменили полеты истребителей-бомбардировщиков F-35 и вертолетов AH-64 Apache, выступление пилотажной группы южнокорейских ВВС "Чёрные Орлы".
На параде присутствовал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, министр обороны Ли Чжон Соп, представители командования.
Также в параде впервые приняли участие солдаты США - 300 человек, чтобы напомнить о военном союзе двух стран, которому в этом году исполняется 70 лет.
Ранее во вторник Юн Сок Ёль выступил с предупреждением, что южнокорейские военные незамедлительно отреагируют в случае провокации КНДР в праздник вооруженных сил. Он также вновь предостерег Пхеньян от применения ядерного оружия.
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