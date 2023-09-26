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26.09.2023 14:31

Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?


Если вы хотите увеличить свои средства надежным и выгодным способом, сберегательный продукт «Yelo Sabit» идеально подойдет вам. Итак, депозит, который вы разместите в Yelo Bank в валюте AZN, принесет 10,5% на 12 месяцев, 11% на 18 месяцев и 11,5% на 24 месяца! Какие еще преимущества вас здесь ждут?

Минимальная сумма депозита - Вам потребуется всего 100 AZN, чтобы открыть счет депозита в Yelo Bank.  
Гибкие выплаты - Вы сами решаете, как получать доходы от депозита, будь то в конце срока или ежемесячно на карту.  
Продление срока - Продление срока депозита происходит автоматически, и вы продолжаете зарабатывать дополнительный доход, не теряя времени.  
Больше депозитов, больше дохода - В Yelo Bank вы можете открыть любое количество депозитов.  
Бесплатная карта - Банк также дарит карту вкладчику для получения ежемесячных процентов.  
Безопасность прежде всего - Обратите внимание, что депозиты, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда страхования депозитов.  
Удобное мобильное приложение - С приложением Yelo для мобильных устройств вы можете непрерывно отслеживать свои доходы от депозита.

Доверьте свои депозиты Yelo Bank и пусть каждый день приносит вам еще больше денег! Для получения более подробной информации: bit.ly/ylglr

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Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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