Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?

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Минимальная сумма депозита - Вам потребуется всего 100 AZN, чтобы открыть счет депозита в Yelo Bank.
Гибкие выплаты - Вы сами решаете, как получать доходы от депозита, будь то в конце срока или ежемесячно на карту.
Продление срока - Продление срока депозита происходит автоматически, и вы продолжаете зарабатывать дополнительный доход, не теряя времени.
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Бесплатная карта - Банк также дарит карту вкладчику для получения ежемесячных процентов.
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