Власти Азербайджана направили 15 пожарных автомобилей для тушения пожара на АЗС недалеко от Ханкенди

Администрация президента Азербайджана во вторник сообщила, что 15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с личным составом выехали в Ханкенди (Карабахский район страны) для тушения пожара на АЗС недалеко от Ханкенди, произошедшего 25 сентября.

«15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с личным составом Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выехали в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для тушения продолжающегося пожара», - говорится в информации Администрации.

Там добавили, что «при необходимости будут задействованы дополнительные силы».

Р.Керимов