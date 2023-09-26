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Карабах 26.09.2023 17:28

Власти Азербайджана направили 15 пожарных автомобилей для тушения пожара на АЗС недалеко от Ханкенди

Администрация президента Азербайджана во вторник сообщила, что 15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с личным составом выехали в Ханкенди (Карабахский район страны) для тушения пожара на АЗС недалеко от Ханкенди, произошедшего 25 сентября.

«15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с личным составом Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выехали в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для тушения продолжающегося пожара», - говорится в информации Администрации.

Там добавили, что «при необходимости будут задействованы дополнительные силы».

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ИНЦИДЕНТ, ПОМОЩЬ


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