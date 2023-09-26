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Дальнее зарубежье 26.09.2023 21:11

Белый дом продолжит убеждать Конгресс в необходимости дальнейшей поддержки Украины

В администрации США верят, что обе партии США все еще привержены дальнейшей финансовой поддержке Украины, и эта тема будет и дальше обсуждаться в Конгрессе, заявила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы верим, что обе партии в Конгрессе привержены идее поддержки Украины... Мы продолжим работать над этим вопросом с членами обеих партий в сенате", - заявила Жан-Пьер во время брифинга, отвечая на вопрос о перспективах выделения конгрессменами средств на помощь Киеву.

В конце августа американские СМИ сообщали, что внутри Республиканской партии США наметились две противоположные позиции относительно увеличения финансовой помощи Украине.

Эти разногласия, в частности, были видны в сентябре во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Тогда спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что пока не обещает, что поддержит в текущем году выделение Украине нового транша финансирования в $24 млрд, в то время как спикер Сената Чак Шумер заявил, что нельзя прекращать помощь Киеву.

Республиканец Маккарти заявил, что "провел продуктивную встречу с Зеленским" в Капитолии. Он добавил, что, несмотря на это, не будет обещать продвижение помощи Украине для утверждения в Конгрессе к концу года, подчеркнув, что для него сейчас приоритетом являются внутренние расходы США.

"Послушайте, нам нужно сначала позаботиться о наших финансовых делах тут, в Америке", - сказал Маккарти журналистам.

По словам Маккарти, на встрече с Зеленским он поднял вопросы, связанные с контролем за уже направленными Украине денежными средствами.

Демократ Шумер после встречи с украинским лидером, как сообщалось, заявил, что, на его взгляд, "Конгресс не должен останавливать помощь Украине".

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ОБСУЖДЕНИЕ


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