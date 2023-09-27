ВВС США передали Northrop Grumman контракт на разработку новейших ракет класса «воздух-земля» для F-35

Корпорация Northrop Grumman получила от ВВС США контракт на $705 млн на создание новейших ракет класса "воздух - земля" для истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Defense news.

Издание уточняет, что речь идет о ракетах, которое будет иметь меньший радиус действия, нежели оружие, применяемое вне зоны действия вражеской ПВО. Таким образом, F-35 придется войти в контролируемое неприятелем воздушное пространство для пуска ракеты.

В Northrop Grumman отмечали, что работы над новым оружием займут 36 месяцев, они пройдут на предприятиях компании в штатах Калифорния и Западная Виргиния. В ВВС в свою очередь хотят, чтобы оружие смогло начать поступать в войска к 2026 году.

В компании уточняли, что желают получить ракету, которую можно будет легко модернизировать в дальнейшем.

В ВВС рассчитывают, что новые ракеты позволят наносить удары по быстро двигающимся целям на земле, таким как системы ПВО, пусковые установки баллистических и противокорабельных ракет, средствам радиоэлектронной борьбы, противоспутниковым системам.