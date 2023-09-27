Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

Транспорт и связь 27.09.2023 11:04

Баку и Ташкент договорились о дополнительных квотах разрешений по международным автоперевозкам

Азербайджан и Узбекистан договорились об обмене дополнительными разрешениями на международные перевозки автомобильным транспортом.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации Минтранса Узбекистана, соответствующая договоренность была достигнута 26 сентября на совместном заседании комиссии по международным автомобильным перевозкам. Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи.

На заседании, в том числе были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух сторон, и пути их решения, а также вопросы, связанные с созданием равных возможностей для перевозчиков обеих сторон.

«На заседании определена дополнительная квота на разрешения на 2023 год и квота на 2024 год. Также с 2024 года все виды разрешительных документов между странами разделены на транзитные, двусторонние и трехсторонние», - подчеркивает Минтранс Узбекистана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПЕРЕВОЗКИ, РАЗРЕШЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az