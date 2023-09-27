Баку и Ташкент договорились о дополнительных квотах разрешений по международным автоперевозкам

Азербайджан и Узбекистан договорились об обмене дополнительными разрешениями на международные перевозки автомобильным транспортом.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации Минтранса Узбекистана, соответствующая договоренность была достигнута 26 сентября на совместном заседании комиссии по международным автомобильным перевозкам. Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи.
На заседании, в том числе были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух сторон, и пути их решения, а также вопросы, связанные с созданием равных возможностей для перевозчиков обеих сторон.
«На заседании определена дополнительная квота на разрешения на 2023 год и квота на 2024 год. Также с 2024 года все виды разрешительных документов между странами разделены на транзитные, двусторонние и трехсторонние», - подчеркивает Минтранс Узбекистана.
Р.Ахмедов
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