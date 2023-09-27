Потери Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий в Карабахе 19-20 сентября составили 192 военных

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе страны 19-20 сентября 2023 года против армянских военных, погибли 192 военнослужащих, еще 511 военных получили ранения, сообщает Минздрав Азербайджана. По данным Минздрава, среди погибших 180 являются военнослужащими министерства обороны Азербайджана, 12 – министерства внутренних дел. «Кроме этого, в ходе антитеррористических мероприятий погиб один гражданский, еще один гражданский получил ранения», - подчеркивается в информации. Р.Ахмедов

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