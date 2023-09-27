Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

Оборона 27.09.2023 11:07

Потери Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий в Карабахе 19-20 сентября составили 192 военных

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе страны 19-20 сентября 2023 года против армянских военных, погибли 192 военнослужащих, еще 511 военных получили ранения, сообщает Минздрав Азербайджана.

По данным Минздрава, среди погибших 180 являются военнослужащими министерства обороны Азербайджана, 12 – министерства внутренних дел.

«Кроме этого, в ходе антитеррористических мероприятий погиб один гражданский, еще один гражданский получил ранения», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВОЕННЫЕ, КАРАБАХ


Похожие новости


Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе подготовить окопы Азербайджанские военные остаются на своих позициях в селе Фаррух и ближайших высотах в Карабахе – Минобороны Азербайджана Российские военные помогают поддерживать стабильность в Карабахе - Путин Президент Алиев распорядился выдавать с июля надбавки ряду военнослужащих в Карабахе Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895 Двое азербайджанских военных получили ранения в результате подрыва на мине в Карабахе Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2881 В российско-турецком центре по мониторингу перемирия в Карабахе будут служить по 60 военных из двух стран - Чавушоглу Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2802

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az