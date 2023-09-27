Сильный пожар унес жизни более ста человек на свадебных торжествах в Ираке

Более 100 человек погибли, еще несколько сот получили травмы во время пожара, который произошел в ночь на среду в пригороде Мосула в иракской провинции Найнава, сообщает иракский телеканал Rudaw.

По данным медиков, значительное количество пострадавших находятся в критическом состоянии.

"Большинство пострадавших обгорели полностью. У некоторых ожоги 50-60% тел", - сообщил телеканалу один из руководителей Управления здравоохранения провинции Найнава.

О точной причине пожара не сообщается, однако телеканал Rudaw сообщает, что, скорее всего, он возник из-за небрежного использования фейерверков на свадебных торжествах.