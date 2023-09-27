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Финансы 27.09.2023 12:22

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Казахстана до 5% в 2023г и в 2024г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики Казахстана в 2023 году до 5%, говорится в опубликованном банком в среду обзоре "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

"Экономика Казахстана вырастет на 5% как в 2023, так и в 2024 году, хотя неопределенность с ценами на нефть является существенным фактором риска. В стране наблюдается значительный рост в таких секторах, как розничная и оптовая торговля и строительство", - говорится в обзоре.

В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП на 3,9% в 2023 году и 4,2% - в 2024 году.

В обзоре отмечается, что Казахстан усилил свою роль торгового хаба, обслуживающего все рынки региона Центральной Азии. В результате это привело к наращиванию государственных и частных инвестиций в инфраструктуру, транспорт и логистические решения.

"В то же время продолжение конфликта на Украине связано с существенными рисками для работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море, обеспечивающего львиную долю экспорта нефти из Казахстана", - отмечают аналитики ЕБРР.

Как сообщалось, экономика Казахстана по итогам 2022 года выросла на 3,1%. Вместе с тем, президент Казахстана поставил задачу довести ее рост в 2023 году до уровня не менее 4%. В январе-августе рост ВВП Казахстана составил 4,9%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕБРР, ВВП, ПРОГНОЗ

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