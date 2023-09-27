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Карабах 27.09.2023 14:42

Азербайджанские пограничники задержали Варданяна, он доставлен в Баку - Погранслужба

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании в среду бывшего «госминистра» незаконного сепаратистского образования в Карабахе Рубена Варданяна.

Согласно сообщению ГПС, Варданян был задержан благодаря бдительности азербайджанских пограничников на погранично-пропускном пункте «Лачин» при попытке покинуть территорию Азербайджана в направлении Армении.

«В сопровождении сил службы быстрого реагирования ГПС Варданян, который в свое время незаконно прибыл в Азербайджан, доставлен в Баку. Задержанный передан государственным органам Азербайджана для принятия соответствующего решения», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, ВАРДАНЯН, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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