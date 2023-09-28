Завод Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Германская Volkswagen Group в октябре приостановит выпуск двух моделей электромобилей и сократит производство других в связи со спросом ниже ожиданий, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя компании.

В частности, со 2 по 13 октября будет остановлено производство машин Volkswagen ID.3 и Cupra Born на заводе в германском Цвиккау.

Кроме того, в связи с этим остановится и до 16 октября не будет работать замыкающий производственную цепочку ID.3 завод Volkswagen в Дрездене.

Выпуск машин под брендами Audi и Volkswagen на предприятии в Цвиккау замедлится на две недели.

"Мы вынуждены менять планы производства с учетом рыночной ситуации, сейчас на рынке присутствует неопределенность", - заявил представитель концерна.

В середине сентября Volkswagen сообщила о сокращении 269 сотрудников завода в Цвиккау из-за низкого спроса.