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Транспорт и связь 28.09.2023 02:11

Завод Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Германская Volkswagen Group в октябре приостановит выпуск двух моделей электромобилей и сократит производство других в связи со спросом ниже ожиданий, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя компании.

В частности, со 2 по 13 октября будет остановлено производство машин Volkswagen ID.3 и Cupra Born на заводе в германском Цвиккау.

Кроме того, в связи с этим остановится и до 16 октября не будет работать замыкающий производственную цепочку ID.3 завод Volkswagen в Дрездене.

Выпуск машин под брендами Audi и Volkswagen на предприятии в Цвиккау замедлится на две недели.

"Мы вынуждены менять планы производства с учетом рыночной ситуации, сейчас на рынке присутствует неопределенность", - заявил представитель концерна.

В середине сентября Volkswagen сообщила о сокращении 269 сотрудников завода в Цвиккау из-за низкого спроса.

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Тэги: VOLKSWAGEN, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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