Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8538 RUR   0.0192 GBR   2.1315 TRY   0.0589

Цена на нефть

23.11 $/bbl +/- WTI 76.40 -0.70 Brent 81.42 -0.54

Транспорт и связь 24.11.2023 21:05

Volkswagen в 2026г запустит в Китае ориентированную на местный рынок платформу электромобилей

Германская Volkswagen Group в 2026 году начнет использовать в Китае новую архитектуру для производства бюджетных электромобилей, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

Платформа разрабатывается в Хэфэе в рамках ранее представленной стратегии концерна, предполагающей более активное использование локальных компонентов для ускорения и удешевления производства, а также адаптации машин под нужды китайских потребителей.

Кроме того, в Хэфэе началось производство аккумуляторных батарей на первом в Китае 100-процентном дочернем предприятии Volkswagen в этой сфере, передает агентство "Синьхуа".

Завод площадью 45 тыс. кв. м расположен рядом с другими производственными объектами компании и рассчитан на выпуск 150-180 тыс. высоковольтных аккумуляторных батарей в год. Компания закупает у местных поставщиков 96% компонентов для выпуска этой продукции.

Volkswagen в минувшем году уступил лидерство по объемам продаж в Китае местной BYD, отмечает MarketWatch и напоминает, что эта страна - крупнейший автомобильный рынок мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, VOLKSWAGEN, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПЛАТФОРМА


Похожие новости


Volkswagen вложит 1 млрд евро в НИОКР и организацию закупок в Китае Подразделение Volkswagen в КНР создаст два СП по добыче сырья для выпуска аккумуляторов Volkswagen изучает перспективы производства летающих автомобилей в Китае Volkswagen отзывает около 2 тыс. автомобилей в Китае Volkswagen построит новый завод на юго-востоке Китая

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az