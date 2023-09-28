При взрыве в Ташкенте погиб подросток, пострадали свыше 160 человек

В результате взрыва на промышленном складе в Ташкенте погиб 15-летний школьник, на которого упала оконная рама, выбитая взрывной волной, 163 человека пострадали, сообщает министерство здравоохранения республики.
"В результате ЧП мальчик-подросток 2006 года рождения скончался на месте и без признаков жизни был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, общее число пострадавших в результате взрыва и пожара в Ташкенте составляет 163 человека, 24 из них госпитализированы.
Как сообщал МЧС Узбекистана, взрыв, вызвавший сильный пожар, произошел минувшей ночью в 02:43 (01:43 по Баку) на одном из промышленных складов Ташкента рядом с аэропортом.
По данным МЧС, ведутся работы по установлению причин произошедшего и устранению его последствий.
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