При взрыве в Ташкенте погиб подросток, пострадали свыше 160 человек

В результате взрыва на промышленном складе в Ташкенте погиб 15-летний школьник, на которого упала оконная рама, выбитая взрывной волной, 163 человека пострадали, сообщает министерство здравоохранения республики.

"В результате ЧП мальчик-подросток 2006 года рождения скончался на месте и без признаков жизни был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, общее число пострадавших в результате взрыва и пожара в Ташкенте составляет 163 человека, 24 из них госпитализированы.

Как сообщал МЧС Узбекистана, взрыв, вызвавший сильный пожар, произошел минувшей ночью в 02:43 (01:43 по Баку) на одном из промышленных складов Ташкента рядом с аэропортом.

По данным МЧС, ведутся работы по установлению причин произошедшего и устранению его последствий.