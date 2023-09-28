Citigroup может продать китайский бизнес в сегменте retail wealth банку HSBC - WSJ

Citigroup Inc. ведет переговоры о продаже китайского бизнеса в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) британскому банку HSBC Plc, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.
Стороны могут объявить о сделке в следующем месяце.
К сегменту состоятельной розницы относятся клиенты Citi в Китае с активами от $100 тыс. до $1 млн.
По данным источника, общая сумма средств на депозитах, а также активов под управлением в этом подразделении составляет $3-4 млрд. Продажа бизнеса затронет порядка 400 сотрудников Citi в Китае, которые, вероятно, перейдут в HSBC, отметил источник.
Citi анонсировал уход из розничного сегмента в 14 странах мира еще в 2021 году, а в декабре 2022 года объявил, что свернет бизнес по обслуживанию физических лиц в Китае.
HSBC, тем временем, делает ставку на Азию. Два года назад он объявил о намерении инвестировать более $3,5 млрд в течение пяти лет в развитие азиатского бизнеса в сфере обслуживания состоятельных клиентов. С тех пор он существенно расширил штат в Китае, в том числе, наняв 1,4 тыс. менеджеров для продажи инвестиционных продуктов.
Ранее в этом месяце Citi объявил, что существенно изменит организационную модель, выделив пять основных направлений вместо двух. Акции банка подешевели на 10,5% с начала текущего года.
Бумаги HSBC теряют в цене 0,3% на торгах в Лондоне в четверг.
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