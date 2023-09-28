Алиев заложил фундамент административного здания в Джебраиле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посетил Джебраильский район.
«Президент Ильхам Алиев в городе Джебраил заложил фундамент административного здания и ознакомился с ходом осуществляемого госагентством «MIDA» строительства первого жилого квартала - Джебраильского жилого комплекса», - сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
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