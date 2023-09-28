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Внешняя политика 28.09.2023 12:42

Глава МИД Азербайджана назвал беспочвенными все обвинения в адрес Баку из-за действий в Карабахе

Все обвинения в адрес Азербайджана беспочвенны, Баку готов организовать визит структур ООН в Карабахский регион Азербайджана под руководством постоянного координатора ООН в стране, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Байрамов в четверг принял американскую делегацию во главе с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

«В ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в регионе после проведения Азербайджаном антитеррористических мероприятий локального характера (в Карабахском регионе страны – ИФ), а также вопросы гуманитарной помощи. Байрамов отметил, что прекращение присутствия незаконных вооруженных формирований Армении в Карабахе, которые являлись главной угрозой для региона, будет служить миру и стабильности», - отмечается в информации МИД Азербайджана.

Байрамов также проинформировал представителей Госдепа о ходе процесса разоружения армянских военных, о мерах, осуществляемых Азербайджаном для удовлетворения нужд армянских жителей, а также о переговорах по реинтеграции армян Карабаха.

Кроме этого, министр довел до сведения Ким, что против Азербайджана продолжается необоснованная клеветническая кампания, Азербайджан не создает никакой угрозы для армянских жителей региона.

«Все обвинения в адрес Азербайджана беспочвенны, и мы готовы организовать визит органов ООН в Карабахский регион Азербайджана под руководством постоянного координатора ООН в нашей стране», - добавил глава МИД Азербайджана.

Министр отметил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые Азербайджаном через привлеченных международных партнеров, Армения продолжает препятствовать мирному процессу.

«На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в мирном процессе с Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета», - указывает МИД.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАЙРАМОВ, КИМ, ВСТРЕЧА


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