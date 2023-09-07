Байрамов сообщил представителю Госдепа о недопустимости вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества, текущую обстановку в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов, касаясь ситуации в регионе, отметил рост числа военно-политических провокаций Армении против Азербайджана и манипуляций, искажающих реальность, а также стремление Армении ввести в заблуждение международное сообщество.

Глава МИД довел до сведения американской стороны о недопустимости вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана, в том числе усилиям по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в азербайджанское общество.

«Срыв Арменией и созданным ею незаконным режимом (в Карабахе – ИФ-Аз) в последний момент договоренностей по перевозке грузов для армянских жителей карабахского региона при посредничестве Международного Комитета Красного Креста посредством дороги Агдам-Ханкенди и параллельно с этим активизации использования Лачинской дороги, свидетельствует о том, что это не гуманитарный вопрос, а политическая манипуляция», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона также отметила важность резкого осуждения международным сообществом провокационных действий Армении, в том числе заявлений Еревана в поддержку незаконного режима, созданного на территории Азербайджана. Это позволит не упустить исторический шанс для установления мира и безопасности в постконфликтный период.

Байрамов в ходе разговора подчеркнул решимость Баку продвигать повестку нормализации. Однако приверженность этой позиции не влияет на право страны предотвращать любые угрозы против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркнул МИД.

Х.Насирзаде