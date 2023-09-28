AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на поставку мебели.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 03.09.2023.
Власти Азербайджана направят около 34 млн манатов на строительство индивидуальных жилых домов в с.н.п. Сарыджалы Агдамского района
Глава МИД Азербайджана назвал беспочвенными все обвинения в адрес Баку из-за действий в Карабахе
Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства жилого квартала в Зангилане
Азербайджан в январе-июле экспортировал около 1,6 т золота
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели свыше $29 млн
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Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане
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ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
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НАТО готовится отслеживать в режиме реального времени угрозы подводной инфраструктуре
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Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС