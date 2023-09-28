AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на поставку мебели. Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59. Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 03.09.2023.

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