Баку и Пекин обсудили привлечение компаний КНР к операторству региональных аэропортов Азербайджана

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Китай провел встречу с главой Управления гражданской авиации страны Сун Чжиюном.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Набиев на своей странице в соцсети «X» написал, что на встрече с Сун Чжиюном «мы говорили о развитии сотрудничества между странами, в том числе о подготовке пилотов и организации тренировок».

Он отметил, что стороны также обменялись мнениями по поводу увеличения количества прямых рейсов между Азербайджаном и КНР и их направлений, а также привлечения китайских компаний к операторству региональных аэропортов Азербайджана.

Х.Насирзаде