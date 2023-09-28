Баку и Пекин обсудили привлечение компаний КНР к операторству региональных аэропортов Азербайджана

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Китай провел встречу с главой Управления гражданской авиации страны Сун Чжиюном.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Набиев на своей странице в соцсети «X» написал, что на встрече с Сун Чжиюном «мы говорили о развитии сотрудничества между странами, в том числе о подготовке пилотов и организации тренировок».
Он отметил, что стороны также обменялись мнениями по поводу увеличения количества прямых рейсов между Азербайджаном и КНР и их направлений, а также привлечения китайских компаний к операторству региональных аэропортов Азербайджана.
Х.Насирзаде
МИД Азербайджана: Пашиняну хорошо известно, что выезд армян из Карабаха является их личным решением
Алиев заложил фундамент еще трех жилых комплексов в Зангилане
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Зангиланском районе
Варданян обвиняется в финансировании терроризма и незаконном пересечении границ Азербайджана – СГБ
Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Столтенберг обсудил с Зеленским в Киеве дальнейшие шаги стран НАТО по военной поддержке Украины
Премьер Грузии обещал не допустить дестабилизации и хаоса в стране после заявления спецслужб о планах переворота
Генсек НАТО заявил, что страны альянса продолжат поставлять боеприпасы Украине
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС