Джаббаров обсудил с главой ACWA Power потенциальные ВИЭ-проекты в Азербайджане

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг провел встречу с председателем правления ACWA Power Мохаммадом Абдуллой Абунайяном, передает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на страницу министра в facebook. “Мы обсудили статус реализации проектов ветряной электростанции и опреснения морской воды, реализуемых в Азербайджане и эффективность использования альтернативных источников энергии”, - отметил Джаббаров в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможности реализации потенциальных проектов в области зеленой энергетики.

Х.Насирзаде



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