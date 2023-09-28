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Бизнес и законодательство 28.09.2023 19:32

Баку и Пекин обсудили перспективы создания предприятий по производству автобусов с электроприводом

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Китай провел встречу с представителями ряда местных компаний.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Набиев в соцсетях написал, что на встрече обсуждался вопрос создания в Азербайджане предприятий по производству автобусов с электрическим приводом.


«В ходе визита в Китай мы провели встречи с руководством ведущих транспортных компаний Yutong и Zhongtong. В рамках проектов, реализуемых в области обеспечения мобильности в городе Баку, мы обсудили вопросы внедрения электробусов, а также создания в нашей стране предприятий по их производству соответствующими компаниями», - отметил министр.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНТРАНСПОРТА, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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