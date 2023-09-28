В комитете Палаты представителей США приступили к слушаниям по импичменту Байдена

В комитете по надзору Палаты представителей США в четверг начались слушания по вопросу об объявлении импичмента президенту Джо Байдену, сообщает в четверг CNN.

На первом заседании не будут представляться новые доказательства или показания свидетелей. Главы комитета по надзору, бюджетного комитета и юридического комитета используют первые слушания для того, чтобы рассмотреть конституционные и правовые вопросы, связанные с их расследованием деятельности семьи Байдена.

Глава комитета по надзору Джеймс Комер во вступительном слове заявил, что у республиканцев есть "горы доказательств" того, что нынешний президент США "злоупотреблял своей государственной должностью ради финансовой выгоды своей семьи".

На слушании показания давали три свидетеля. При этом отмечается, что никто из них не вовлечен в уголовное расследование, касающееся сына Байдена Хантера. Ранее Комер заявлял CNN, что хочет, чтобы на первом слушании свидетели были экспертами в сфере финансов и конституции.

Тем не менее, один из свидетелей Брюс Дубинский заявил, что на сегодняшний день он не может сказать, нарушил ли Байден какие-либо законы, а потому необходимо собрать больше информации по данному вопросу.

Республиканцы отмечают, что продолжат расследование даже в случае прекращения работы правительства, которое может произойти в полночь в субботу в случае отсутствия компромисса в Конгрессе по бюджету.

Ранее в сентябре, после призывов со стороны нескольких республиканцев в конгрессе, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти поручил комитетам Палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену.

Байдена неоднократно обвиняли в вовлеченности в бизнес-сделки своей семьи за рубежом. В частности, по информации республиканцев, Байден неоднократно присоединялся к телефонным звонкам и встречам с бизнес-партнерами его сына Хантера. Сам президент не раз повторял, что эти обвинения являются ложными.