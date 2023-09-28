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Религия 28.09.2023 22:59

Строительство мечети в Зангилане завершится весной 2024 года

Строительство новой мечети в городе Зангилан завершится в апреле 2024 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети, возводимой Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации на сайте главы государства, в годы оккупации Арменией азербайджанских земель исторические, религиозные, культурные памятники в Зангиланском районе также подверглись армянскому вандализму, были разрушены и осквернены.

Мечеть в городе Зангилан использовалась в качестве загона для скота. После освобождения оккупированных земель в рамках проектов восстановления исторических, религиозных и культурных памятников в Карабахе начались строительно-восстановительные работы и в Зангиланской мечети.

Организованная Фондом Гейдара Алиева рабочая группа, в состав которой вошли местные и зарубежные эксперты, оценила состояние мечети, было принято решение о консервации и восстановлении здания, в том числе строительстве на этой территории новой мечети.

Фундамент возводимой в Зангилане мечети был заложен президентом Азербайджана 26 апреля 2021 года.

Строительство мечети осуществляется Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО «Паша Холдинг».

«В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке мечети, на территории ведутся работы по благоустройству. Реализацию проекта планируется завершить в апреле 2024 года», - подчеркивается в информации.

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Тэги: ЗАНГИЛАН, МЕЧЕТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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