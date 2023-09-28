ЖК №2 в Зангилане будет рассчитан на 87 квартир, №3 – на 192 квартиры, №4 – на 131 квартиру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках посещения Зангиланского района заложил фундаменты еще трех жилых комплексов в городе Зангилан - №2, №3 и №4.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно информации на сайте главы государства, жилой комплекс №2 будет расположен в малонаселенном районе города, вблизи парка Победы и Мемориального парка. Он будет состоять преимущественно из домов типа «таунхаус». Согласно плану, здесь предусмотрено 87 квартир.

Жилой комплекс №3 будет разделен на два участка, для каждого из которых подготовлена своя концепция. В целях обеспечения архитектурного разнообразия зданий они спроектированы в различном стиле: 3, 4 и 5-этажные восьмиблочные многоквартирные здания, которые планируется построить в жилом комплексе общей площадью два гектара, будут состоять 192 квартир.

Территория, где будет построен комплекс №4, расположена в многофункциональной зоне города со средней плотностью, недалеко от административного центра. Территория жилого комплекса составляет 2 гектара. В соответствии с утвержденным генеральным планом города в комплексе планируется построить 3, 4 и 5-этажные многоквартирные здания. Согласно концепции, жилые здания здесь будут состоять из 131 квартиры.

Ранее сообщалось, что первый жилой комплекс будет рассчитан на 110 квартир и в ближайшее время начнутся работы по его строительству.

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