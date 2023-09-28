ЖК №2 в Зангилане будет рассчитан на 87 квартир, №3 – на 192 квартиры, №4 – на 131 квартиру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках посещения Зангиланского района заложил фундаменты еще трех жилых комплексов в городе Зангилан - №2, №3 и №4.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно информации на сайте главы государства, жилой комплекс №2 будет расположен в малонаселенном районе города, вблизи парка Победы и Мемориального парка. Он будет состоять преимущественно из домов типа «таунхаус». Согласно плану, здесь предусмотрено 87 квартир.
Жилой комплекс №3 будет разделен на два участка, для каждого из которых подготовлена своя концепция. В целях обеспечения архитектурного разнообразия зданий они спроектированы в различном стиле: 3, 4 и 5-этажные восьмиблочные многоквартирные здания, которые планируется построить в жилом комплексе общей площадью два гектара, будут состоять 192 квартир.
Территория, где будет построен комплекс №4, расположена в многофункциональной зоне города со средней плотностью, недалеко от административного центра. Территория жилого комплекса составляет 2 гектара. В соответствии с утвержденным генеральным планом города в комплексе планируется построить 3, 4 и 5-этажные многоквартирные здания. Согласно концепции, жилые здания здесь будут состоять из 131 квартиры.
Ранее сообщалось, что первый жилой комплекс будет рассчитан на 110 квартир и в ближайшее время начнутся работы по его строительству.
Отдел новостей
Турция в жарком июле оказалась без иранского газа, нарастила покупки у Газпрома, Азербайджана
Аналитики ожидают сохранения высоких цен на нефть до конца 2024г
Citigroup может продать китайский бизнес в сегменте retail wealth банку HSBC - WSJ
Строительство мечети в Зангилане завершится весной 2024 года
В Роттердаме два человека погибли в результате стрельбы в медицинском центре
Американский астронавт вернулся в США после рекордной космической миссии - NASA
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Вертолет ВМС США подвергся иранскому лазерному облучению в Персидском заливе
В Минобороны США заявляют о возможности применения технологии 3D-печати для производства военной техники
В ЕС обеспокоены процессом принятия в Республике Сербской "закона об иноагентах"
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС