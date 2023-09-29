ATU направит 1,83 млн манатов на капремонт студенческого общежития

Азербайджанский медицинский университет (ATU) направит свыше 1,8 млн манатов на капитальный ремонт студенческого общежития №3. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок для выполнения данных работ привлечено ООО «Turan temir-tikinti». Стоимость контракта – 1 млн 882,955 тыс. манатов. Все работы по завершению капремонта в общежитии должны быть завершены в декабре 2023 года. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».