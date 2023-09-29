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29.09.2023 11:32

«Нар» представляет концепцию «Самый близкий тебе»

«Нар» представил обновленную концепцию бренда. Новый подход бренда основан на приближении к покупателям принципов клиентоориентированности, выгодности и доступности. Концепт включает в себя слоган «Самый близкий тебе» и новую яркую цветовую палитру.

Подчеркивая клиентоориентированный подход «Нар», слоган Самый близкий тебе» выражает приверженность мобильного оператора ценным абонентам. Новые цвет - оттенок свежего зеленого отражает стремление к позитивным изменениям, прозрачности и приверженность к доступности.

Являясь клиентоориентированным мобильным оператором, «Нар» является надежным партнером, который всегда готов удовлетворить уникальные потребности каждого клиента, руководствуясь принципом «Самый близкий тебе». Такой клиентоориентированный подход, свидетельствует о стремлении «Нар» оставаться надежным поставщиком услуг для тех, кто ищет доступность, выгодность и уникальные мобильные возможности.

В настоящее время «Нар» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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