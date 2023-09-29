ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения

Постоянно реализующий в нашей стране успешные социальные проекты в поддержку успешной программы самозанятости ТуранБанк продолжает безвозмездно предоставлять средства и оборудование безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам, особо нуждающимся в социальной защите.

Так, банк предоставил жителям города Баку Ибрагимовой Милейле, Магеррамовой Ашуре, Гулиевой Гюлер, Хидыровой Лейле, Тахмазову Интизаму и Мамедовой Саиде необходимое для их бизнеса оборудования для небольших ателье.

В связи с призывом президента страны от 11 марта 2020 года к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения Туранбанк активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана.

Поздравляем всех участников программы и желаем им успехов в дальнейших начинаниях!

ТуранБанк

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